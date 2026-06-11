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"Спартак" заинтересован в трансфере игрока "Ахмата" - источник

Футболист "Ахмата" может перейти в "Спартак".
Фото: РФС
По информации источника, красно-белые заинтересованы в трансфере Лечи Садулаева. Футболист не против перехода, грозненский клуб готов отпустить игрока за сумму около 10 миллионов евро.

Лечи Садулаев выступает в основной команде "Ахмата" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

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