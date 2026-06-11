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"Это преступление против страны!" Байдачный - о назначении Шварца в "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" Анатолий Байдачный высказался о назначении Сандро Шварца главным тренером клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что бело-голубые подпортили себе репутацию после назначения Сандро Шварца главным тренером клуба.

"Говорю, как динамовец, что после назначения этого человека для меня "Динамо" больше не существует. Так будет до тех пор, пока он там работает.

Я вообще презираю всех, кто против нашей страны. А здесь ещё их в команды назначают. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берём. Это преступление против страны! "Динамо" очень сильно подпортило себе репутацию", - сказал Байдачный "Советскому спорту".

Сандро Шварц был главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда провела 57 матчей, одержала 32 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Ранее, в конце мая 2026 года, пресс-служба бело-голубых объявила о возвращении немецкого специалиста в клуб. Соглашение с наставником рассчитано до конца июня 2029 года.

По итогам прошедшего сезона "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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