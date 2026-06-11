"Это преступление против страны!" Байдачный - о назначении Шварца в "Динамо"

"Говорю, как динамовец, что после назначения этого человека для меня "Динамо" больше не существует. Так будет до тех пор, пока он там работает.
Я вообще презираю всех, кто против нашей страны. А здесь ещё их в команды назначают. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берём. Это преступление против страны! "Динамо" очень сильно подпортило себе репутацию", - сказал Байдачный "Советскому спорту".
Сандро Шварц был главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда провела 57 матчей, одержала 32 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
Ранее, в конце мая 2026 года, пресс-служба бело-голубых объявила о возвращении немецкого специалиста в клуб. Соглашение с наставником рассчитано до конца июня 2029 года.
По итогам прошедшего сезона "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ.