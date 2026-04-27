"Сложилось впечатление, что арбитр помогал "Краснодару". Орлов - о матче с "Динамо" Мх

Вообще у меня сложилось впечатление, что в матче с Махачкалой арбитр, наверное, невольно, но помогал "Краснодару". Судить надо по правилам ФИФА!" - сказал Орлов.
Вчера, 26 апреля, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Краснодар" принимал у себя дома махачкалинское "Динамо". Встреча проходила на стадионе "Ozon Арена" и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. На 36-й минуте игры капитан краснодарской команды Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти, а на 90+5-й минуте главный судья Иван Абросимов удалил нападающего гостей Миро.
Благодаря трем набранным очкам подопечные Мурада Мусаева продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице и опережать "Зенит" на один балл за три тура до конца чемпионата.
Источник: "СЭ"