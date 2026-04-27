"Сложилось впечатление, что арбитр помогал "Краснодару". Орлов - о матче с "Динамо" Мх

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 27-го тура РПЛ между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Вообще судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров... Ну что это такое?

Вообще у меня сложилось впечатление, что в матче с Махачкалой арбитр, наверное, невольно, но помогал "Краснодару". Судить надо по правилам ФИФА!" - сказал Орлов.

Вчера, 26 апреля, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Краснодар" принимал у себя дома махачкалинское "Динамо". Встреча проходила на стадионе "Ozon Арена" и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. На 36-й минуте игры капитан краснодарской команды Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти, а на 90+5-й минуте главный судья Иван Абросимов удалил нападающего гостей Миро.

Благодаря трем набранным очкам подопечные Мурада Мусаева продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице и опережать "Зенит" на один балл за три тура до конца чемпионата.

Источник: "СЭ"

