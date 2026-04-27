Зобнин отказался комментировать пенальти в ворота "Пари НН"

"Пари НН" жалуется на пенальти, а Шпилевский сказал, что нам судьи помогали? Ничего не буду отвечать. Пенальти? Ничего не буду говорить, потому что это не ко мне вопросы. Задавайте их судьям, кому хотите, но не мне", - сказал Зобнин.
В воскресенье, 26 апреля, в гостевом поединке 27-го тура РПЛ московский "Спартак" одержал победу над нижегородским "Пари НН" - 2:1.
Напомним, красно-белые сравняли счет благодаря пенальти, который был назначен на 45+1-й минуте. Причиной одиннадцатиметрового стал фол в штрафной площади нападающего хозяев Адриана Бальбоа на полузащитнике гостей Руслане Литвинове.
Источник: "Матч ТВ"