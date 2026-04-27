Главный тренер "Спартака" рассказал, какой турнир в приоритете для команды

"И чемпионат, и Кубок очень важны.Мы будем биться до конца. В чемпионате удалось сократить отставание, мы по?прежнему в гонке за медали, постараемся добиться наших целей. Кубок — это очень важно", - сказал Карседо пресс-службе красно-белых.
По итогам 27 сыгранных туров московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 48 набранными очками в своем активе. Напомним, что Хуан Карседо является главным тренером красно-белых с января текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".
В финале Пути регионов Кубка России красно-белые сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА - победитель этого противостояния пройдет в Суперфинал турнира.