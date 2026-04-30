Кондаков: сложился стереотип, что в "Зените" невозможно закрепиться

"Мне кажется, сложился стереотип, что в "Зените" невозможно закрепиться.Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая. А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель", - сказал Кондаков "Чемпионату".
В текущем сезоне 18-летний полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кондакова составляет 700 тысяч евро.
Петербургская команда с 59 очками идёт второй в РПЛ. В ближайшем туре "Зенит" сыграет на выезде с ЦСКА - встреча состоится 2 мая.