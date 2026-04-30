Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Кондаков: сложился стереотип, что в "Зените" невозможно закрепиться

Воспитанник "Зенита" Даниил КОндаков высказался о стереотипе, что воспитанникам сложно закрепиться в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, сложился стереотип, что в "Зените" невозможно закрепиться.
Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая. А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель", - сказал Кондаков "Чемпионату".

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кондакова составляет 700 тысяч евро.

Петербургская команда с 59 очками идёт второй в РПЛ. В ближайшем туре "Зенит" сыграет на выезде с ЦСКА - встреча состоится 2 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится