Экс-арбитр РПЛ оценил эпизод с отмененным голом Кордобы в игре против "Акрона"

"Гол "Краснодара" отменен правильно. Изначально и Кордоба, и Бокоев применяли руки в борьбе. Но последнее действие было за игроком "Краснодара" — он правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию.
Буланов видеть этого не мог, так что правильное вмешательство VAR в лице Иванова", – сказал Федотов.
Сегодня, 3 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Краснодар" встречался на выезде с тольяттинским "Акроном". Игра проходила на стабдионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч на 72-й минуте забил нападающий Джон Кордоба.
Напомним, на 53-й минуте главный судья Евгений Буланов не засчитал мяч колумбийского форварда после вмешательства видеоарбитров, которые зафиксировали нарушение правил со стороны атакующего игрока.
