Стал известен приоритет ЦСКА при поиске нового тренера - источник

Стало известно, какому тренеру отдают предпочтение в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, приоритетом для ЦСКА на пост главного тренера является приглашение иностранного специалиста.

Сообщается, что к варианту с Михаилом Галактионовым обратятся, если не удастся договориться с сильным тренером-легионером.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "армейцы" заинтересованы в Сандро Шварце.

Вчера, 4 мая, Фабио Челестини покинул кресло главного тренера столичной команды, которое занимал с лета 2025 года. Исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: "СЭ"

