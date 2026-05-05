По информации источника, приоритетом для ЦСКА на пост главного тренера является приглашение иностранного специалиста.
Сообщается, что к варианту с Михаилом Галактионовым обратятся, если не удастся договориться с сильным тренером-легионером.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "армейцы" заинтересованы в Сандро Шварце.
Вчера, 4 мая, Фабио Челестини покинул кресло главного тренера столичной команды, которое занимал с лета 2025 года. Исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: "СЭ"
Стал известен приоритет ЦСКА при поиске нового тренера - источник
Стало известно, какому тренеру отдают предпочтение в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА