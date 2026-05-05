Нападающий "Зенита" может перейти в московский клуб

Вингер петербуржцев может перебраться в Москву.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, крайний нападающий "Зенита" Андрей Мостовой недоволен своим нынешним положением и может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Сообщается, что к игроку проявляет предметный интерес один из московских клубов.

Подчеркивается, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак готов отпустить игрока в другую команду.

В этом сезоне 28-летний вингер принял участие в 31 матче за сине-бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. В весенней части чемпионата Мостовой ни разу не выходил в стартовом составе.

Источник: Sport24

