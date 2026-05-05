Игрок "Урала-2" - о команде: хихишечки не покидают наши стены

Хавбек "Урала-2" Илья Скоропупов поделился впечатлениями от первых месяцев в профессиональном футболе после перехода из медийной команды "10".
Фото: соцсети Скоропупова
Полузащитник признался, что быстро освоился в коллективе екатеринбургского клуба и особенно отметил атмосферу внутри команды. По словам игрока, он переживал, что после Медиалиги ему будет не хватать общения и жизни внутри раздевалки, однако в "Урале" подобных проблем не возникло.

- У меня очумительная команда! Очумительные пацаны! Я предполагал, что в профессиональном футболе мне будет не хватать той самой раздевалки - это же отдельная страна, организм, в котором ты проводишь очень много времени. Но в "Урале" всегда очень громко, смешно хахашечки, хихишечки не покидают наши стены, - цитирует футболиста "Советский спорт".

В составе "Урала-2" футболист провёл шесть матчей во Второй лиге. На счету игрока два забитых мяча и одна результативная передача. Контракт хавбека с клубом действует до конца нынешнего сезона.

