Игрок "Урала-2" - о команде: хихишечки не покидают наши стены

Хавбек "Урала-2" Илья Скоропупов поделился впечатлениями от первых месяцев в профессиональном футболе после перехода из медийной команды "10".

- У меня очумительная команда! Очумительные пацаны! Я предполагал, что в профессиональном футболе мне будет не хватать той самой раздевалки - это же отдельная страна, организм, в котором ты проводишь очень много времени. Но в "Урале" всегда очень громко, смешно хахашечки, хихишечки не покидают наши стены, - цитирует футболиста "Советский спорт"

Полузащитник признался, что быстро освоился в коллективе екатеринбургского клуба и особенно отметил атмосферу внутри команды. По словам игрока, он переживал, что после Медиалиги ему будет не хватать общения и жизни внутри раздевалки, однако в "Урале" подобных проблем не возникло.В составе "Урала-2" футболист провёл шесть матчей во Второй лиге. На счету игрока два забитых мяча и одна результативная передача. Контракт хавбека с клубом действует до конца нынешнего сезона.