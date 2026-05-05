"Арсенал" и "Атлетико" объявили составы на полуфинал ЛЧ

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Атлетико" на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
У хозяев с первых минут сыграют Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Льюис-Скелли, Райс, Эзе, Сака, Троссард и Дьёкереш.

У мадридцев в основе выйдут Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Ле Норман, Льоренте, Коке, Симеоне, Лукман, Гризманн и Альварес.

Первая встреча команд завершилась вничью - 1:1. Ответный поединок начнётся в 22:00 мск.

