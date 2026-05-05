В "Уфе" отреагировали на техническое поражение за неявку на матч со "СКА-Хабаровск"

В "Уфе" отреагировали на решение КДК РФС по отменённому матчу со "СКА-Хабаровск".

- Мы как клуб не понимаем и не принимаем решение о присуждении технического поражения в матче со "СКА-Хабаровск". Будем ждать мотивационную часть от КДК. После чего будем принимать решение об апелляции. Это серьёзный прецедент, - сказал Саная в интервью "Чемпионату"

Башкирский клуб получил техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на игру.Спортивный директор уфимцев Анзор Саная заявил, что в клубе не согласны с вердиктом дисциплинарного комитета и рассматривают возможность дальнейшего обжалования.Ранее КДК РФС засчитал "Уфе" поражение из-за отсутствия команды на матче в Хабаровске. Встреча должна была состояться в воскресенье, 3 мая.