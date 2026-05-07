Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Астон Вилла
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Страсбург
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ШахтерНе начат

Депутат Госдумы назвал Сафонова и Головина "послами мира"

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поделился мнением о выступлениях россиян Матвея Сафонова и Александра Головина за французские "ПСЖ" и "Монако".
Фото: Getty Images
"Пари Сен-Жермен" с Сафоновым в составе вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.

"Команде Сафонова удалось выйти в финал. В "ПСЖ" он играет в основном составе, чем мы гордимся.

Матвей в шаге от уникального достижения — второй победы в Лиге чемпионов для российского футболиста. Сафонов и Головин — наши послы мира в международном футболе", — отметил Свищёв в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года, Матвей Сафонов защищает цвета "Пари Сен-Жермен" с 2024-го. Головин не выиграл с монегасками ни одного трофея, в активе Сафонова на данный момент — 6 трофеев с парижской командой.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится