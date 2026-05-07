Глава Ассоциации лыжных видов спорта России, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поделился мнением о выступлениях россиян Матвея Сафонова и Александра Головина за французские "ПСЖ" и "Монако".

Матвей в шаге от уникального достижения — второй победы в Лиге чемпионов для российского футболиста. Сафонов и Головин — наши послы мира в международном футболе", — отметил Свищёв в беседе со "Спорт-Экспрессом"

"Пари Сен-Жермен" с Сафоновым в составе вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА."Команде Сафонова удалось выйти в финал. В "ПСЖ" он играет в основном составе, чем мы гордимся.Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года, Матвей Сафонов защищает цвета "Пари Сен-Жермен" с 2024-го. Головин не выиграл с монегасками ни одного трофея, в активе Сафонова на данный момент — 6 трофеев с парижской командой.