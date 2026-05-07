Вальверде наложили швы на лицо после драки с Тчуамени

Стало известно состояние здоровья полузащитника мадридского " Реала " Федерико Вальверде после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени.

Фото: Europa Press

Как сообщает издание As, уругваец получил рассечение, его увезли в больницу, где на рану были наложены швы.



В среду, 6 мая, СМИ сообщали, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе. Её спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку.



По данным источника, в четверг конфликт полузащитников продолжился с того, что Вальверде отказался пожать руку Тчуамени в раздевалке. Этот жест создал враждебную атмосферу во время тренировки, в ходе которой между игроками произошло несколько жёстких подкатов. Вернувшись в раздевалку, после словесной перепалки Вальверде и Тчуамени начали драться. Вальверде получил значительную рану от удара, которая начала кровоточить.



В воскресенье, 10 мая, "Реал" сыграет на выезде с каталонской "Барселоной". В случае потери сливочными очков "Барса" станет чемпионом Испании сезона 2025/2026.