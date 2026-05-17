Крылья Советов
4 - 0 4 0
АкронПерерыв
Балтика
0 - 1 0 1
ДинамоПерерыв
Краснодар
1 - 0 1 0
ОренбургПерерыв
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитПерерыв
Рубин
1 - 0 1 0
Нижний НовгородПерерыв
Сочи
0 - 0 0 0
АхматПерерыв
ЦСКА
1 - 0 1 0
ЛокомотивПерерыв
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакПерерыв

Экс-арбитр РПЛ отреагировал на пенальти в ворота "Ростова" в матче против "Зенита"

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пенальти в матче 30-го тура РПЛ "Ростов" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Момент пограничный даже в плане красной. Миронов сделал движение по лицу Педро, это очевидно. Карасев этого видеть не мог — VAR в лице Кукуяна правильно вмешался. Назначение 11-метрового и уход на желтую — нормальное решение.

Карасев, думаю, ушел на понижение, чтобы не было двойного наказания. Основания не показывать красную у него были: не хватило амплитуды, короткое действие со стороны Миронова.

Матч финального, 30-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и "Зенитом" проходит в эти минуты в Ростове-на-Дону. На момент написания новости счет на табло стадиона "Ростов Арена" 1:0 в пользу петербургской команды.

На 14-й минуте игры центральный нападающий гостей Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый.

Напомним, для победы в текущем чемпионате России сине-бело-голубым достаточно не уступить ростовчанам.

Источник: "Чемпионат"

