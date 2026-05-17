Экс-арбитр РПЛ отреагировал на пенальти в ворота "Ростова" в матче против "Зенита"

- Момент пограничный даже в плане красной. Миронов сделал движение по лицу Педро, это очевидно. Карасев этого видеть не мог — VAR в лице Кукуяна правильно вмешался. Назначение 11-метрового и уход на желтую — нормальное решение.
Карасев, думаю, ушел на понижение, чтобы не было двойного наказания. Основания не показывать красную у него были: не хватило амплитуды, короткое действие со стороны Миронова.
Матч финального, 30-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и "Зенитом" проходит в эти минуты в Ростове-на-Дону. На момент написания новости счет на табло стадиона "Ростов Арена" 1:0 в пользу петербургской команды.
На 14-й минуте игры центральный нападающий гостей Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый.
Напомним, для победы в текущем чемпионате России сине-бело-голубым достаточно не уступить ростовчанам.
Источник: "Чемпионат"