Российская премьер-лига

Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

"Пари НН" уже сравнял в матче с "Рубином"

"Пари НН" отыгрался в матче 30-го тура РПЛ против "Рубина". К 65-й минуте встречи счёт в Казани стал равным - 2:2.
Фото: ФК "Пари НН"
Хозяева открыли счёт ещё в первом тайме благодаря голу Руслана Безрукова. Сразу после перерыва нижегородцы пропустили второй мяч - защитник Никита Каккоев отправил мяч в собственные ворота.

Однако команда из Нижнего Новгорода сумела быстро вернуться в игру. На 61-й минуте Вячеслав Грулёв сократил отставание, а спустя четыре минуты он оформил дубль и восстановил равенство на табло.

