"Пари НН" уже сравнял в матче с "Рубином"

"Пари НН" отыгрался в матче 30-го тура РПЛ против "Рубина". К 65-й минуте встречи счёт в Казани стал равным - 2:2.

Фото: ФК "Пари НН"

Хозяева открыли счёт ещё в первом тайме благодаря голу Руслана Безрукова. Сразу после перерыва нижегородцы пропустили второй мяч - защитник Никита Каккоев отправил мяч в собственные ворота.



Однако команда из Нижнего Новгорода сумела быстро вернуться в игру. На 61-й минуте Вячеслав Грулёв сократил отставание, а спустя четыре минуты он оформил дубль и восстановил равенство на табло.

