Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", в соглашении между клубами предусмотрен бонус за чемпионство петербургской команды с Соболевым в составе. Если "Зенит" выиграет РПЛ по итогам нынешнего сезона, красно-белые получат дополнительную выплату в размере около 100 миллионов рублей.
По текущему курсу речь идёт примерно об одном миллионе евро.
Гол Соболева "Ростову" принесёт "Спартаку" 100 млн рублей - источник
Александр Соболев отметился голом в матче 30-го тура РПЛ против "Ростова", а вместе с этим появились новые подробности его перехода из "Спартака" в "Зенит".
