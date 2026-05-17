Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен

Гол Соболева "Ростову" принесёт "Спартаку" 100 млн рублей - источник

Александр Соболев отметился голом в матче 30-го тура РПЛ против "Ростова", а вместе с этим появились новые подробности его перехода из "Спартака" в "Зенит".
Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", в соглашении между клубами предусмотрен бонус за чемпионство петербургской команды с Соболевым в составе. Если "Зенит" выиграет РПЛ по итогам нынешнего сезона, красно-белые получат дополнительную выплату в размере около 100 миллионов рублей.

По текущему курсу речь идёт примерно об одном миллионе евро.

