Рахимов: весной "Спартак" совершенно поменялся

Бывший главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов оценил игру "Спартака" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Весной "Спартак" совершенно поменялся.
Если говорить о целом сезоне, то он был неровный. Но весеннюю часть они провели на очень хорошем уровне", - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 24 мая, московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.).

Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.

