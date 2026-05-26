Кахигао ответил на вопрос об изменениях в "Спартаке" к началу нового сезона

- Она (команда - Прим.) и так хороша! Не думаю, что нужно говорить о том, чтобы что-то менять.
Мы должны верить в нынешнюю команду, в игроков, тренерский штаб. Тем не менее каждый день работаем над тем, чтобы прибавлять во всех компонентах, - приводит слова Кахигао "СЭ".
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 встречах. Красно-белые отстали от московского "Локомотива", завоевавшего бронзовые медали чемпионата России, на один балл.
Напомним, что команда Хуана Карседо стала обладателем Кубка России - в Суперфинале турнира "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Карседо является главным тренером красно-белых с января текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".