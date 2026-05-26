Голкипер "Локомотива": для нас не принципиально быть выше "Спартака"

- Приятно быть выше "Спартака"? Не сказал бы, что это для нас принципиально.
Самое главное — удалось удержать третье место. А кто оказался выше или ниже в таблице — уже не так важно, - приводит слова Митрюшкина "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" стал обладателем бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 встречах, столичный "Спартак" расположился на четвертой строчке с 52 баллами.
В 30 туре чемпионата России команда Михаила Галактионова уступила на выезде ЦСКА, а красно-белые в гостевом матче сыграли вничью с махачкалинским "Динамо". Команда Хуана Карседо могла бы обогнать "железнодорожников" в таблице, если бы набрала три очка во встрече с махачкалинцами.