Голкипер "Локомотива": для нас не принципиально быть выше "Спартака"

Голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин ответил, приятно ли его команде находиться выше "Спартака" в таблице.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Митюршкина, "Локомотива" не принципиально находиться выше "Спартака".

- Приятно быть выше "Спартака"? Не сказал бы, что это для нас принципиально.

Самое главное — удалось удержать третье место. А кто оказался выше или ниже в таблице — уже не так важно, - приводит слова Митрюшкина "Матч ТВ".

По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" стал обладателем бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 встречах, столичный "Спартак" расположился на четвертой строчке с 52 баллами.

В 30 туре чемпионата России команда Михаила Галактионова уступила на выезде ЦСКА, а красно-белые в гостевом матче сыграли вничью с махачкалинским "Динамо". Команда Хуана Карседо могла бы обогнать "железнодорожников" в таблице, если бы набрала три очка во встрече с махачкалинцами.

