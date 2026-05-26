Экс-игрок "Спартака": с этим составом мы не способны бороться за золото. Не стоит обольщаться

"Победой в Кубке не стоит обольщаться? Сто процентов! Ребята — молодцы, завоевали трофей, но я убежден, что с этим составом "Спартак" не способен бороться за золото.
На данный момент и "Зенит", и "Краснодар" по подбору игроков сильнее", - сказал Булатов.
В минувшее воскресенье, 24 мая, московский "Спартак" выиграл в Суперфинале у "Краснодара" по пенальти (1:1, 4:3) и стал обладателем Кубка России.
По итогам завершившегося чемпионата красно-белые финишировали в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвертыми, отстав от топ-3 на одно очко. От первого места команду отделили 16 баллов.
