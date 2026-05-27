"Ему нужны время и доверие". Титов высказался о форварде "Спартака"

Потенциально это сильный нападающий. Просто ему нужны время и доверие.
Гарсия — настоящий атлет, цеплялся за все мячи, выигрывал всю борьбу. Молодец", - сказал Титов.
Форвард сборной Тринидада и Тобаго присоединился к "Спартаку" в феврале прошлого года. Стороны подпписали контракт до лета 2028 года. В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел в составе красно-белых 25 матчей в РПЛ и за 845 игровых минут отметился 5 забитыми голами, а также отдал 3 голевых паса. В 8 играх Кубка России Гарсия записал на свой счет 2+2 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"