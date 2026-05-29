Кечинов: с Карседо "Спартак" сделал шаг вперёд

- Карседо провёл хорошую работу. Это видно и по результату, и по самой игре. В обороне налаживается всё. В атаке и при Станковиче было хорошо. Игра сбалансированная.
В прошлом сезоне команда была на пятом-шестом местах, а тут заняли четвёртое. Плюс завоевали Кубок России. С Карседо "Спартак" сделал шаг вперёд, - приводит слова Кечинова "Чемпионат".
Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого работал помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 встречах, "Спартак" отстал от "Локомотива", завоевавшего бронзовые медали, на один балл. Также столичный клуб завоевал Кубок России, одержав в Суперфинале турнира победу над "Краснодаром".