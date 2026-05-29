Матчи Скрыть

Канчельскис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграет Сафонов

Экс-игрок "МЮ" Андрей Канчельскис высказался перед финалом Лиги чемпионов, в котором за "ПСЖ" сыграет вратарь сборной России Матвей Сафонов.
Фото: Getty Images
"В предстоящей встрече шансы обоих коллективов равны — 50 на 50.
Но лично я жду победы "ПСЖ". И, конечно же, мне хочется Матвею Сафонову пожелать не пропустить и снова стать победителем Лиги чемпионов", - сказал Канчельскис "РБ Спорт".

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет завтра, 30 мая, в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится