Канчельскис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграет Сафонов

"В предстоящей встрече шансы обоих коллективов равны — 50 на 50.Но лично я жду победы "ПСЖ". И, конечно же, мне хочется Матвею Сафонову пожелать не пропустить и снова стать победителем Лиги чемпионов", - сказал Канчельскис "РБ Спорт".
Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет завтра, 30 мая, в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.