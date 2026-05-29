Орлов посоветовал игрока для "Зенита"

Фото: ФК "Рубин"

"Рожков перспективный игрок. Я бы обратил на него внимание на месте " Зенита ".

Потому что он играет и левого защитника, и полузащитника, и третьего центрального защитника при схеме в пять защитников. Очень способный парень", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".Илья Рожков является воспитанником казанского "Рубина". За первую команду защитник выступает с 2023-го года. В сезоне-2025/2026 Рожков принял участие в 34 матчах за казанскую команду, отдав 2 голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 4,8 миллиона евро.