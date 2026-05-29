Губерниев выступил с предложением после поражения сборной России

Дмитрий Губерниев после поражения сборной России от Египта усомнился в мотивации футболистов национальной команды.
Фото: РФС
Комментатор заявил, что в нынешней ситуации стоит делать ставку на игроков, которым действительно важно выступать за сборную.

- Ой, сыны Карпина Египту проиграли 0:1? Я правильно понимаю, что мотивации ноль, играли так себе и вообще? Если да, то надо собирать молодёжь и играть тем, кому интересно играть за сборную… Или я не прав? - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась победой Египта со счётом 1:0. Следующие товарищеские коллектив Карпина проведёт против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

