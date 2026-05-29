Кахигао: горжусь, что убедил Карседо прийти в "Спартак"

"Я горжусь, что убедил Карседо прийти в "Спартак".Я знал его возможности ещё со времен работы в "Арсенале". И был уверен, что он станет подходящим тренером", - сказал Кахигао Sports.ru.
24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Это первый трофей красно-белых с 2022-го года.
Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.