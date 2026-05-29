Булыкин прокомментировал поражение сборной России: Египту этот матч был нужнее

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды России от Египта.
Фото: РФС
По словам Булыкина, игра была равной, но Россия пропустила необязательный гол.

- Сейчас этот матч был нужнее нашему сопернику. Пропустили необязательный гол, хотя игра была равная — кто-то не добежал за своим оппонентам.

Ребят тяжело настроить, но за сборную они должны выходить и биться против всех соперников, - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

Вчера, 28 мая, национальная команда России на выезде уступила Египту в товарищеском матче со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Мостафа Абдельрауф. Египтянам предстоит сыграть на грядущем чемпионате мира - команда попала в одну группу с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

Напомним, что в июне команда Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи - с Буркина-Фасо в Волгограде, а также с Тринидад и Тобаго в Калининграде.

