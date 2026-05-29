Титов - о трофее "Спартака": наконец-то, а то люди уже посмеивались

"Наконец-то! А то люди уже посмеивались, что "Спартак" выигрывает что-то раз в пятилетку.Думаю, этот трофей заслужили все: и команда, и тренерский штаб, и, конечно, болельщики", - сказал Титов "Чемпионату".
24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Это первый трофей красно-белых с 2022-го года.
Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.