Титов - о трофее "Спартака": наконец-то, а то люди уже посмеивались

Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился мнением о победе "Спартака" в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
"Наконец-то! А то люди уже посмеивались, что "Спартак" выигрывает что-то раз в пятилетку.
Думаю, этот трофей заслужили все: и команда, и тренерский штаб, и, конечно, болельщики", - сказал Титов "Чемпионату".

24 мая московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Это первый трофей красно-белых с 2022-го года.

Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.

