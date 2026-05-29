Томпсон: новый лимит на легионеров пойдёт РПЛ на пользу

"Новый лимит на легионеров пойдёт РПЛ на пользу.Иностранцы должны будут доказывать на тренировках, что они достойны попадания в стартовый состав. Как футболисты мы станем сильнее из-за этого", - сказал Томпсон Metaratings.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ, начиная со следующего сезона. Российские клубы смогут вносить в заявку не более 12 легионеров и выпускать одновременно на поле не больше 7 иностранных футболистов. На данный момент правило действует по формуле "13+8".