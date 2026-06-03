Председатель правления "Зенита" Зырянов поставил команде оценку за сезон-2025/26

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов поставил команде оценку за прошедший сезон.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Зырянова, "Зенит" вернул чемпионство - и это самое главное.

- Скажу так: чемпионство мы вернули — и это самое главное для нас. Поэтому я ставлю оценку 10 из 10, - приводит слова Зырянова "Советский спорт".

По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет - команда Сергея Семака набрала 68 баллов в 30 встречах и обогнала "Краснодар", который завоевал трофей по итогам сезона-2024/25, на два балла.

В Суперкубке России сине-бело-голубые сыграют с московским "Спартаком", которому удалось завоевать Кубок России.

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