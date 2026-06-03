В "Зените" отреагировали на слухи об уходе Нино

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался о возможном уходе Нино.
Фото: ФК "Зенит"
Константин Зырянов заявил, что другие клубы интересуются футболистом.

"Если читать все слухи, то Нино уже продали несколько раз и снова купили. Им интересуются, но мы это не комментируем. Если придут люди с предложением, тогда будем разговаривать", - сказал Зырянов "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Флуминенсе" и "Реал Сосьедад" заинтересованы в трансфере игрока.

Нино выступает в составе петербургского "Зенита" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года.

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