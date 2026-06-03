Экс-игрок "Марселя": у Батракова обязательно будет игровое время в "ПСЖ"

"Абсолютно правильным шагом будет Батракову перейти в "ПСЖ". Не потеряется там? Нет-нет, ни в коем случае! Тренировки внутри этой системы, внутри схемы Луиса Энрике, плюс много соревнований - игровое время обязательно будет. Если этот переход случится - это будет шикарно", - сказал Сычев "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в трансфере футболиста.
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года.