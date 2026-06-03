Смородская оценила возможный переход Батракова в "ПСЖ"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе игрока клуба Алексея Батракова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
Ольга Смородская заявила, что футболист быстро адаптируется во французском клубе.

"Если Батраков перейдет в "ПСЖ", то это будет большая удача для него. Леша очень талантливый человек и быстро там адаптируется. Конечно, за Батракова 25 миллионов евро - это не так много.
Но сомневаюсь, что сейчас кто-то предложит больше за российского игрока", - сказала Смородская "Спорт-Экспрессу".

Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" заинтересован в переходе игрока.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

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