Смородская оценила возможный переход Батракова в "ПСЖ"

"Если Батраков перейдет в "ПСЖ", то это будет большая удача для него. Леша очень талантливый человек и быстро там адаптируется. Конечно, за Батракова 25 миллионов евро - это не так много.Но сомневаюсь, что сейчас кто-то предложит больше за российского игрока", - сказала Смородская "Спорт-Экспрессу".
Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" заинтересован в переходе игрока.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.