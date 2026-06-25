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Известный комментатор: в "Зените" будут терпеть выкрутасы Вендела

Известный комментатор Артем Шмельков в интервью Rusfootball.info поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, бразильский футболист не прибыл во время на сборы петербургской команды. В прессе была информация, что "Зенит" оштрафует футболиста на крупную сумму.

- Нино, очевидно, не особо хочет оставаться в России, поэтому миссия по его продлению достаточно сложная. И с учетом приобретения Андраде не такая уж краеугольная. Вообще "Зенит" в обороне куда меньше зависим от конкретных исполнителей, чем в других линиях. И здесь прямой мостик к фигуре Вендела, которому уже привыкли прощать все выкрутасы.

Вот здесь даже с учетом переплаты роль личности с учетом его футбольного интеллекта трудно переоценить. Грубо говоря, по умолчанию такой договор между клубом и игроком состоялся – будут терпеть. А публичная порка в виде штрафов, которые потом еще наполовину прощают, вызывает у Вендела только снисходительную улыбку. Продолжит быть одной из ключевых фигур не только "Зенита", но и всего чемпионата, - сказал Шмельков.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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