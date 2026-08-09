"Краснодар" на выезде обыграл "Спартак" и возглавил таблицу РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Красно-белые открыли счёт уже на 2-й минуте благодаря голу Манфреда Угальде. Однако преимущество хозяев продержалось недолго: на 5-й минуте Лукас Оласа восстановил равенство, а ещё через пять минут Жоау Батчи вывел "Краснодар" вперёд. Оставшееся время команды провели без забитых мячей.
"Краснодар" одержал третью победу подряд на старте РПЛ. "Быки" набрали девять очков и стали единоличными лидерами турнирной таблицы чемпионата России.
Чемпионат России
3 тур
Голы: Угальде, 2 - Оласа, 5, Батчи, 11
"Спартак": Максименко, Ву, Бабич (Даку, 69), Зобнин (Дмитриев, 84), Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Солари, Барко (Мартинс, 46), Маркиньос, Угальде.
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Дуглас Аугусто, Оласа, Вахания, Черников (Ленини, 66), Кристиан (Пальцев, 86), Кривцов, Батчи, Воробьёв (Оздоев, 83).
Предупреждения: Черников, 21, Вахания, 77, Жедсон, 79, Жубал, 90+4