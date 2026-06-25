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Новое видео с Дзюбой набрало более миллиона просмотров

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба снова оказался в центре внимания не из-за футбола.
Фото: ФК "Акрон"
Форвард принял участие в съёмке короткого ролика, в котором исполнил танец под песню "Экспонат" певицы Mia Boyka вместе с ведущей российской ММА-лиги ACA Александрой Еличевой.

Видео, опубликованное в социальных сетях, быстро стало популярным и уже преодолело отметку в один миллион просмотров.

Тем временем Дзюба находится в поиске новой команды. Его контракт с "Акроном" истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что в его подписании заинтересован "Факел".

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