Форвард принял участие в съёмке короткого ролика, в котором исполнил танец под песню "Экспонат" певицы Mia Boyka вместе с ведущей российской ММА-лиги ACA Александрой Еличевой.
Видео, опубликованное в социальных сетях, быстро стало популярным и уже преодолело отметку в один миллион просмотров.
Тем временем Дзюба находится в поиске новой команды. Его контракт с "Акроном" истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что в его подписании заинтересован "Факел".
Новое видео с Дзюбой набрало более миллиона просмотров
Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба снова оказался в центре внимания не из-за футбола.
Фото: ФК "Акрон"