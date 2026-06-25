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Стала известна сумма штрафа Вендела за опоздание на сборы "Зенита" - источник

Полузащитник "Зенита" Вендел вновь понёс финансовое наказание за нарушение клубной дисциплины.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет Mash на спорте, бразильцу выписали штраф в размере 500 тысяч евро за несвоевременное возвращение в расположение команды после отпуска. Футболист пропустил начало предсезонной подготовки, оставшись в Бразилии дольше запланированного срока. Медицинский осмотр игроков "Зенита" состоялся 19 июня, а уже 21 июня команда приступила к тренировкам. Вендел присоединился к коллективу позже.

По информации источника, сумма взыскания составила около 43 миллиона рублей. При этом подобная ситуация произошла уже не впервые: зимой хавбек также опоздал к команде и тогда был оштрафован на 700 тысяч евро.

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