Как пишет Mash на спорте, бразильцу выписали штраф в размере 500 тысяч евро за несвоевременное возвращение в расположение команды после отпуска. Футболист пропустил начало предсезонной подготовки, оставшись в Бразилии дольше запланированного срока. Медицинский осмотр игроков "Зенита" состоялся 19 июня, а уже 21 июня команда приступила к тренировкам. Вендел присоединился к коллективу позже.
По информации источника, сумма взыскания составила около 43 миллиона рублей. При этом подобная ситуация произошла уже не впервые: зимой хавбек также опоздал к команде и тогда был оштрафован на 700 тысяч евро.
Стала известна сумма штрафа Вендела за опоздание на сборы "Зенита" - источник
Полузащитник "Зенита" Вендел вновь понёс финансовое наказание за нарушение клубной дисциплины.
Фото: ФК "Зенит"