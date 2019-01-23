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Поражение "Зенита" от "Локо" – не трагедия. Семак решает текущие задачи, пока вопросов быть не может
«Зенит» сыграл первый контрольный матч – и сразу против серьезного соперника. По первым товарищеским матчам точно не стоит судить о тактике, но можно и нужно отмечать персональные перфомансы. Задачу на игру, и вполне возможно на весь первый сбор, Сергей Семак обозначил после матча однозначно: «Мы собираем информацию». Аналитик Rusfootball.info занялся тем же.
Ни для кого не секрет, что «Зениту» в очередной раз необходимо наводить порядок с перенасыщенным по численности составом, определять список игроков «на выход». С возможным уходом Паредеса эта задача обретает новый смысл, необходимо придумать, как распределить его диспетчерские задачи между другими игроками.
Сейчас у Семака есть группа игроков, которые могут опускаться в глубину для помощи билд-апу и тащить мяч через линии - Шатов (если в форме), Дриусси, Кузяев (плюс всё-таки новый ЛЗ). Каждый из них в этом аспекте не выдающийся игрок (если сравнивать с таким ориентирами по взлому линий как Влашич, Фернандеш, Зобнин), но в сумме они способны дать нужный объём в определённой схеме и с созданной шириной атаки (в очередной раз вспоминаем, что для этого нужны сильные крайние защитники). Каждый из них уже выполнял такой функционал в разные отрезки прошлого года. В этом и есть спасение в случае ухода Паредеса.
Важна ли сейчас схема и модель игры?
Главная задача заключается в сборе информации по текущему состоянию и возможностям футболистов, чтобы сформировать список игроков, на которых тренерский штаб не рассчитывает по различным причинам. Для этого логично была выбрана основная схема первой части сезона 4-2-3-1 в атаке, 4-4-2 в обороне и 2-1 в начальной фазе атаки. Наигрывание новой схемы имеет смысл только при формировании конечного ростера игроков, то есть не раньше второго сбора, который пройдет в Испании по завершении Фонбет Кубка Матч Премьер.
Об игре
Первый тайм «Зенит» начал смешанным составом с сильным уклоном в сторону не основных игроков, «Локо» начал игру почти полностью в «боевом» составе. У провального первого тайма (2:0) две простых причины. Первая, Локомотив высоко прессинговал почти нон-стоп (старая осенняя проблема команды, можно вспомнить, что сделал ЦСКА с «Зенитом» с помощью своего высокого прессинга). Вторая, Семак остался без главных игроков, которые строят атаки из глубины (Паредеса и Ивановича, который прибыл на сбор за пару дней до матча).
Второй тайм прошел с преимуществом «Зенита». В опорной зоне пара Эрнани-Оздоев значительно уступает по своим возможностям даже связке Краневиттер-Маркизио, поэтому Дриусси часто опускался к паре опорников почти вплотную, реже то же самое делал и Шатов. Так «Зенит» наладил контроль мяча и построение атак в начальных и средних фазах. Это позволило, в том числе, закончить матч с процентом владения – 59%, уступая в этом аспекте по итогам первого тайма. Справедливости ради, этому поспособствовали и замены «Локо» на молодых игроков, что привело к отказу от высокого прессинга и снижению интенсивности.
Об изменениях в игре «Зенита»
По ощущениям на этом первом сборе у «Зенита» значительно больше упражнений на работу с мячом на коротке – мелкий контроль, легкий дриблинг, все в сжатых пространствах. Если так, то все логично, в команде хромает дриблинг и в целом это полезно в лиге, где почти все чтут компактность и контроль пространства. Установка на дриблинг и игру на коротке скорее всего будет прослеживаться и в товарищеских матчах. Так и произошло, против «Локо» игроки «Зенита» сделали 34 обводки с процентом успеха – 58%, средний показатель по сезону 23 обводки с 55% успешности, прирост объема почти на 50%. Особенно прогресс в этом компоненте заметен был у Набиуллина (3 обводки плюс несколько продвижения мяча на ведении, которые принесли пользу, но не были зафиксированы как дриблинг), который в прошлом сезоне не рисковал брать на себя игру в похожих ситуациях.
О персоналиях
Как уже писали выше, по контрольным играм можно и нужно отмечать персональные действия игроков. Против «Локо» стоит выделить троих игроков «Зенита», которые приятно удивили.
Шатов. Непривычно для своего стиля хорошо проявил себя в единоборствах, для него это редкость. После потерь включался в контпрессинг, дважды успешно. 4 успешных обводки из 4-х. Несколько раз отдавал обостряющие передачи, неплохо по задумке, средне по исполнению. Для позиции левого вингера у Шатова слабые кроссы (вспоминаем осенние подачи за ворота или забитый гол за шиворот, который был попыткой навеса по признанию Олега), ещё важнее что из-за травм Олег сдал в скорости, а для вингера это обязательная составляющая. Если Семак будет менять схему, то Олег может раскрыться в более глубоких позициях и не на фланге. В аренде в «Краснодаре» из него пытались слепить «8-ку», до травмы получалось неплохо.
Смольников. Ничего нового Игорь не показал, но спринты за спины защитникам и в свободные зоны по-прежнему при нем. Даже в текущем состоянии начала сборов ему хватило выносливости и интенсивности на тайм в таком высокоскоростном режиме. Последний пас, навес или удар все еще слабая сторона Смольникова. Здесь стоит отметить, Игорь остается после тренировок и отдельно отрабатывает подачи с фланга. Быстрых результатов ждать не приходится, кроме голевой передачи, Игорь отдал 4 кросса с фланга. Из них 0 точных и только один был сделан нацелено.
Мусаев. 19-летний представитель «Зенита-2» попал в данное трио не благодаря авансу. По своей роли и стилистике в данном составе он является уникальным игроком (во многом похож на Нобоа). Тоже очень объемный в оборонительной работе, может продвигать мяч через линии соперника на дриблинге и ведении, а также отдать длинные сложные передачи. За 28 минут он успел сделать 2 успешные обводки и еще несколько раз успешно протащить мяч под прессингом. Гибкий голеностоп позволяет ему успешно контролировать мяч под прессингом, за счет смены вектора движения. Отдельно стоит отметить, что, несмотря на возраст, Мусаев хорошо выглядел в единоборствах, 71% дуэлей остался за ним, а по объему единоборств относительно сыгранного времени уступил только Дзюбе, который выиграл у молодежи «Локо» только 21% единоборств из 19.
В качестве итога
По контрольным играм в большинстве случаев не стоит делать выводов о системных аспектах тактики, тем более по матчам на первом сборе, тем более если это вообще первый матч. Из 3-х мячей «Локомотив» забил 2 невероятными дальними ударам, в одном из них гол можно записать на Лунева. На повод для критики Семака совсем не тянет…
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - ФК "Зенит" и группа ВК "Матч Премьер"
Ни для кого не секрет, что «Зениту» в очередной раз необходимо наводить порядок с перенасыщенным по численности составом, определять список игроков «на выход». С возможным уходом Паредеса эта задача обретает новый смысл, необходимо придумать, как распределить его диспетчерские задачи между другими игроками.
Сейчас у Семака есть группа игроков, которые могут опускаться в глубину для помощи билд-апу и тащить мяч через линии - Шатов (если в форме), Дриусси, Кузяев (плюс всё-таки новый ЛЗ). Каждый из них в этом аспекте не выдающийся игрок (если сравнивать с таким ориентирами по взлому линий как Влашич, Фернандеш, Зобнин), но в сумме они способны дать нужный объём в определённой схеме и с созданной шириной атаки (в очередной раз вспоминаем, что для этого нужны сильные крайние защитники). Каждый из них уже выполнял такой функционал в разные отрезки прошлого года. В этом и есть спасение в случае ухода Паредеса.
Важна ли сейчас схема и модель игры?
Главная задача заключается в сборе информации по текущему состоянию и возможностям футболистов, чтобы сформировать список игроков, на которых тренерский штаб не рассчитывает по различным причинам. Для этого логично была выбрана основная схема первой части сезона 4-2-3-1 в атаке, 4-4-2 в обороне и 2-1 в начальной фазе атаки. Наигрывание новой схемы имеет смысл только при формировании конечного ростера игроков, то есть не раньше второго сбора, который пройдет в Испании по завершении Фонбет Кубка Матч Премьер.
Об игре
Первый тайм «Зенит» начал смешанным составом с сильным уклоном в сторону не основных игроков, «Локо» начал игру почти полностью в «боевом» составе. У провального первого тайма (2:0) две простых причины. Первая, Локомотив высоко прессинговал почти нон-стоп (старая осенняя проблема команды, можно вспомнить, что сделал ЦСКА с «Зенитом» с помощью своего высокого прессинга). Вторая, Семак остался без главных игроков, которые строят атаки из глубины (Паредеса и Ивановича, который прибыл на сбор за пару дней до матча).
Второй тайм прошел с преимуществом «Зенита». В опорной зоне пара Эрнани-Оздоев значительно уступает по своим возможностям даже связке Краневиттер-Маркизио, поэтому Дриусси часто опускался к паре опорников почти вплотную, реже то же самое делал и Шатов. Так «Зенит» наладил контроль мяча и построение атак в начальных и средних фазах. Это позволило, в том числе, закончить матч с процентом владения – 59%, уступая в этом аспекте по итогам первого тайма. Справедливости ради, этому поспособствовали и замены «Локо» на молодых игроков, что привело к отказу от высокого прессинга и снижению интенсивности.
Об изменениях в игре «Зенита»
По ощущениям на этом первом сборе у «Зенита» значительно больше упражнений на работу с мячом на коротке – мелкий контроль, легкий дриблинг, все в сжатых пространствах. Если так, то все логично, в команде хромает дриблинг и в целом это полезно в лиге, где почти все чтут компактность и контроль пространства. Установка на дриблинг и игру на коротке скорее всего будет прослеживаться и в товарищеских матчах. Так и произошло, против «Локо» игроки «Зенита» сделали 34 обводки с процентом успеха – 58%, средний показатель по сезону 23 обводки с 55% успешности, прирост объема почти на 50%. Особенно прогресс в этом компоненте заметен был у Набиуллина (3 обводки плюс несколько продвижения мяча на ведении, которые принесли пользу, но не были зафиксированы как дриблинг), который в прошлом сезоне не рисковал брать на себя игру в похожих ситуациях.
О персоналиях
Как уже писали выше, по контрольным играм можно и нужно отмечать персональные действия игроков. Против «Локо» стоит выделить троих игроков «Зенита», которые приятно удивили.
Шатов. Непривычно для своего стиля хорошо проявил себя в единоборствах, для него это редкость. После потерь включался в контпрессинг, дважды успешно. 4 успешных обводки из 4-х. Несколько раз отдавал обостряющие передачи, неплохо по задумке, средне по исполнению. Для позиции левого вингера у Шатова слабые кроссы (вспоминаем осенние подачи за ворота или забитый гол за шиворот, который был попыткой навеса по признанию Олега), ещё важнее что из-за травм Олег сдал в скорости, а для вингера это обязательная составляющая. Если Семак будет менять схему, то Олег может раскрыться в более глубоких позициях и не на фланге. В аренде в «Краснодаре» из него пытались слепить «8-ку», до травмы получалось неплохо.
Смольников. Ничего нового Игорь не показал, но спринты за спины защитникам и в свободные зоны по-прежнему при нем. Даже в текущем состоянии начала сборов ему хватило выносливости и интенсивности на тайм в таком высокоскоростном режиме. Последний пас, навес или удар все еще слабая сторона Смольникова. Здесь стоит отметить, Игорь остается после тренировок и отдельно отрабатывает подачи с фланга. Быстрых результатов ждать не приходится, кроме голевой передачи, Игорь отдал 4 кросса с фланга. Из них 0 точных и только один был сделан нацелено.
Мусаев. 19-летний представитель «Зенита-2» попал в данное трио не благодаря авансу. По своей роли и стилистике в данном составе он является уникальным игроком (во многом похож на Нобоа). Тоже очень объемный в оборонительной работе, может продвигать мяч через линии соперника на дриблинге и ведении, а также отдать длинные сложные передачи. За 28 минут он успел сделать 2 успешные обводки и еще несколько раз успешно протащить мяч под прессингом. Гибкий голеностоп позволяет ему успешно контролировать мяч под прессингом, за счет смены вектора движения. Отдельно стоит отметить, что, несмотря на возраст, Мусаев хорошо выглядел в единоборствах, 71% дуэлей остался за ним, а по объему единоборств относительно сыгранного времени уступил только Дзюбе, который выиграл у молодежи «Локо» только 21% единоборств из 19.
В качестве итога
По контрольным играм в большинстве случаев не стоит делать выводов о системных аспектах тактики, тем более по матчам на первом сборе, тем более если это вообще первый матч. Из 3-х мячей «Локомотив» забил 2 невероятными дальними ударам, в одном из них гол можно записать на Лунева. На повод для критики Семака совсем не тянет…
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - ФК "Зенит" и группа ВК "Матч Премьер"
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