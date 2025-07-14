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Спартак - Балтика. 26 июля 2025 15:00

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Стадион: Лукойл Арена
Москва

            
 Чемпионат России

2 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Спартак - Балтика?


	



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Спартак Балтика Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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