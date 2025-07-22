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Спартак Кострома
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Родина - Спартак Кострома. 27 июля 2025 18:30
онлайн
Стадион:
Арена Химки
Химки
Первая лига
2 тур
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