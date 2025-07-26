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Смородская - о Станковиче: не удивлюсь, если "Спартак" с этим тренером уйдет в Первую лигу

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала главного тренера "Спартака" Деяна Станковича после матча 2-го тура РПЛ с "Балтикой" (0:3).
Фото: ФК "Спартак"
- Я ничему не удивляюсь, когда в команде этот "блестящий" тренер Станкович. Совсем ничего не понимает, похоже. И я не удивлюсь, если "Спартак" с этим тренером уйдет в Первую лигу! "Балтика" только вернулась в РПЛ и делает "Спартак" со счётом 3:0. Что это такое? Что ж, пусть работает, похвалим его! Но все это грустно.

Напомним, спартаковцы дома проиграли "Балтике" (0:3). Красно-белые доигрывали игру вдевятером, после удалений Антона Заболотного на 11-й минуте и Маркиньоса на 58-й минуте.

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" 19 июня 2024 года. Под его руководством красно-белые заняли четвертое место в Российской Премьер-Лиге в прошлом сезоне.

В третьем туре москвичи в гостях сыграют против тольяттинского "Акрона". Матч состоится 3 августа.

Источник: "Матч ТВ"

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