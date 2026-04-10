Ишков высказался о результатах "Урала" в весеннем отрезке сезона

— На старте весеннего отрезка результаты у команды не самые лучшие – почему так вышло?
— Нет какой-то причины, почему так произошло.
Например, даже в матче с "Енисеем" создали очень много моментов и если бы забили три гола в первом тайме, то никто бы не говорил, что мы плохо сыграли. Так произошло – будем продолжать работать и выправим ситуацию, - приводит слова Ишкова "Советский спорт".
После зимней паузы уральцы допустили три поражения - команда Василия Березуцкого на выезде уступила воронежскому "Факелу" и московской "Родине", а также проиграла на своем поле красноярскому "Енисею" со счетом 2:4, ведя по ходу матча 2:1.
По итогам 27 сыгранных туров уральцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 48 набранными очками и отстают от лидирующего воронежского "Факела" на 11 баллов. В 27 туре "шмели" одержали домашнюю победу над "Чайкой" с разгромным счетом 5:0.