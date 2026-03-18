Левандовски готов пойти на уступки ради "Барселоны" - Mundo Deportivo

Роберт Левандовски не планирует покидать "Барселону" и рассчитывает продолжить выступления за каталонский клуб.
Фото: Getty Images
Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий готов пойти на уступки - в том числе согласиться на снижение дохода и менее заметную роль в составе. При этом предметных переговоров о новом соглашении пока не было.

Контракт форварда действует до лета 2026 года. В текущем сезоне поляк принял участие в 35 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал три результативные передачи.

