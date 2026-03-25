Клуб Ла Лиги публично пригласил Салаха в команду

"Бетис" отреагировал на новость об уходе Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

Фото: Getty Images

Испанский клуб опубликовал в соцсетях фото египтянина и вратаря испанской команды Адриана. На снимке футболисты держат майку "Бетиса" с фамилией Салаха и номером 11. Публикация сопровождалась подписью: "Последний танец, Мо".



Накануне стало известно, что нападающий покинет "Ливерпуль" по окончании сезона. Форвард выступает за английский клуб с 2017 года. За это время он провёл 435 матчей, забил 255 мячей и выиграл девять трофеев.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ливерпуль