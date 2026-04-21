В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о восстановлении Арсена Захаряна.
По словам Мундуате, Захарян вернулся в общую группу команды.

- Захарян вчера принял участие в первой тренировке после болезни. Он чувствует себя хорошо, и тренировался в общей группе, - приводит слова Мундуате Sport24.

Арсен Захарян является игроком "Реала Сосьедад" с августа 2023 года - контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 10 миллионов евро.

Всего в текущем сезоне Захарян вышел на поле в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Также россиянин стал обладателем Кубка Испании в составе "Реала Сосьедад".

