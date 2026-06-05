Батраков ответил Смолову, выступившему против его перехода в "ПСЖ"

"Это видение Фёдора. У кого-то оно может быть другим. В чём мне нужно прибавить, чтобы заиграть в клубе уровня "ПСЖ"? Во всём", — сказал Батраков в интервью Sport24.
В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 36 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.
Ранее СМИ сообщали, что "Пари Сен-Жермен" всерьёз заинтересован в подписании российского хавбека.