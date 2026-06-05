Батраков объяснил своё фото с футболкой "ПСЖ"

"Фото с футболкой "ПСЖ" — это стёб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.
Уже стараюсь не обращать на это внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил", — отметил Батраков в беседе со Sport24.
В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл за "Локо" 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.