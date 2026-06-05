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Батраков объяснил своё фото с футболкой "ПСЖ"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков высказался о своей фотографии с футболкой французского "Пари Сен-Жермен", сделанной после финала Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: Телеграм-канал Алексея Батракова
30 мая "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1, по пенальти 4:3). СМИ ранее сообщали, что парижский клуб всерьёз интересуется Батраковым.

"Фото с футболкой "ПСЖ" — это стёб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.

Уже стараюсь не обращать на это внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил", — отметил Батраков в беседе со Sport24.

В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл за "Локо" 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.

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