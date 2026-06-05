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Агент Абдулкадырова рассказал о будущем защитника в ЦСКА

Таймаз Хархаров, агент защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Аренда в "Ахмате" закончена.

Игдисамов изъявил желание сохранить Джамала в команде, так как он хорошо знаком с его возможностями по совместной работе в академии. Пока склоняемся к такому сценарию продолжения карьеры", - сказал агент.

Весеннюю часть завершившегося сезона Джамалутдин Абдулкадыров, играющий на позиции центрального защитника, провел в аренде в "Ахмате". Права на 21-летнего игрока до июня 2027 года принадлежат московскому ЦСКА. В составе грозненской команды футболист провел на поле всего 99 минут в 3 матчах РПЛ.

Источник: "СЭ"

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