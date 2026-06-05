На товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо ожидается около 40 тысяч зрителей.
Игра состоится сегодня, 5 июня, и пройдет на стадионе "Волгоград Арена", который вмещает 45 тыс. человек. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
9 июня в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" состоится матч между национальными командами России и Тринидад и Тобаго.
Источник: "Матч ТВ"
Стало известно, сколько зрителей ожидается на игре сборных России и Буркина-Фасо
В пресс-службе РФС сообщили о количестве болельщиков, которое ожидается на "Волгоград Арене".
Фото: сборная России